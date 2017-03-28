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警消明上街 警政、消防署連袂溫情喊話

2017-03-28  17:06

〔記者黃敦硯／台北報導〕針對台灣警消聯盟3月29日要上街抗議年金改革方案，內政部今日罕見由警政署長陳國恩與消防署副署長江濟人召開聯合記者會，說明警消人員執勤時具高風險、高暴力與高衝突的特殊性，之前已建議應「另案考量」。

陳國恩並向明天將上街的退休警消喊話，強調警方會規劃好相關勤務，「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」，呼籲退休警消參與集會遊行，能以和平理性方式表達訴求，希望每一位參與者都能平安回家。

對於退休警消人員關心的年金改革方案，陳國恩指出，警政署與消防署代表在年金改革委員會105年10月20日第17次會議，已建請警消應另案考量。另年改會召開北、中、南、東的分區會議及國是會議全國大會，警消均有推薦代表充分表達意見。

警政署表示，總統蔡英文有指示副總統陳建仁於106年1月5日召開警消年金座談會，由內政部長葉俊榮率警消現職同仁，以及退警總會秘書長林奕昌等人共同出席，為同仁發聲、爭取權益，並獲重視。

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  • 警政署陳國恩（左3）與消防署副署長江濟人（左2）共同召開記者會，呼籲明上街的退休警消保持和平理性。（記者黃敦硯攝）

    警政署陳國恩（左3）與消防署副署長江濟人（左2）共同召開記者會，呼籲明上街的退休警消保持和平理性。（記者黃敦硯攝）

  • 針對年金改革，警察機關也提出訴求。（記者黃敦硯攝）

    針對年金改革，警察機關也提出訴求。（記者黃敦硯攝）

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