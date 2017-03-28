| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣麥當勞易主 51億元賣給仰德集團二少李昌霖
 首頁 > 社會

阿嬤未注意 2歲女童大街騎滑板車迷途

2017-03-28  16:49

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區一名2歲女童，日前趁阿嬤不注意，午覺睡起來就自己偷跑出門騎滑板車，騎到離家一公里外的地方，被民眾發現報警；烏日警分局犁份派出所警員王雅鈴到場後，一路牽著小妹妹找回家的路，所幸後來女童母親回家發現女兒不見，打電話到派出所報案，才順利接女童回家。

王雅鈴表示，女童不太會講話，只會叫爸爸，當天騎小朋友的滑板車在路上，也沒有哭鬧，就問她家在哪裡，依照她指的方向帶她回家，又怕小孩是亂指的，沿路也一直問民眾，並將她的照片傳到東海里民的群組內，希望幫忙找到家人，後來有洗衣店老闆認出好像是客戶的小孩，主動打電話幫忙聯絡，過程中派出所就接到女童母親的電話。

女童母親向警方表示，平常女童由她和阿嬤在照顧，那天她有事要外出，阿嬤沒有注意到小朋友睡午覺睡醒，自己騎滑板車出去玩，相當感謝員警的協助；目擊民眾也說：「那位女警牽超遠，超有耐心！」

廣告
  • 王雅鈴將她和女童的合照傳到東海里民的群組中。（記者何宗翰翻攝）

    王雅鈴將她和女童的合照傳到東海里民的群組中。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：阿嬤未注意 2歲女童大街騎滑板車迷途


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.