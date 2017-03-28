阿嬤未注意 2歲女童大街騎滑板車迷途
2017-03-28 16:49
〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區一名2歲女童，日前趁阿嬤不注意，午覺睡起來就自己偷跑出門騎滑板車，騎到離家一公里外的地方，被民眾發現報警；烏日警分局犁份派出所警員王雅鈴到場後，一路牽著小妹妹找回家的路，所幸後來女童母親回家發現女兒不見，打電話到派出所報案，才順利接女童回家。
王雅鈴表示，女童不太會講話，只會叫爸爸，當天騎小朋友的滑板車在路上，也沒有哭鬧，就問她家在哪裡，依照她指的方向帶她回家，又怕小孩是亂指的，沿路也一直問民眾，並將她的照片傳到東海里民的群組內，希望幫忙找到家人，後來有洗衣店老闆認出好像是客戶的小孩，主動打電話幫忙聯絡，過程中派出所就接到女童母親的電話。
女童母親向警方表示，平常女童由她和阿嬤在照顧，那天她有事要外出，阿嬤沒有注意到小朋友睡午覺睡醒，自己騎滑板車出去玩，相當感謝員警的協助；目擊民眾也說：「那位女警牽超遠，超有耐心！」
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