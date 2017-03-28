獸父性侵身障女兒 不要臉辯「不知這樣不行」

2017-03-28 13:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名狼父涉嫌從104年起，對17歲、罹有身心障礙的女兒伸狼爪，東窗事發後竟辯稱「不知這樣不行。」桃園地檢署檢察官偵結依利用權勢性交或猥褻罪嫌將他起訴。

起訴指出，男子104年夏天第1次對女兒伸手，撫胸及下體長達1分鐘，隔年6月底變本加厲，趁家中無人之際，先是徒手撫摸女兒胸部及下體，又進一步以手指性侵，少女因畏懼爸爸的權勢不敢求救，直到媽媽及學校師長發現才曝光。

離譜的是，少女父親偵訊時坦承對女兒猥褻、性侵，還大言不慚說：「我沒有利用權勢也沒有強迫、威脅，我不知道對女兒這樣做是不行的。」被害少女及媽媽指證歷歷並有校方的輔導紀錄，檢方偵結起訴這名狼父。