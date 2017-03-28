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主委私租社區公設給餐廳 油煙+噪音住戶崩潰

新竹一處社區的公設空間遭主委私自出租給餐廳營業。（圖取自google地圖）

2017-03-28  09:01

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一處社區的公設空間遭主委私自出租給餐廳營業，結果油煙和噪音讓住戶相當崩潰，住戶最後決定向法院提出民事訴訟，希望餐廳能離開社區。

《蘋果日報》報導，新竹大鵬新城的臧姓主委將眷村文物展示空間，私自出租給川菜餐廳，租金有平分給每位住戶，但每戶1天只分得1元。報導指出，住戶深受油煙、噪音所苦，且擔憂公共活動空間裝設水電、瓦斯有安全問題。川菜館負責人澄清，他們是為「眷村文物展示空間」提供餐飲服務，受到稽查部分也逐一改進。主委則拒接電話。

報導表示，新竹市政府使用管理科說川菜館涉及違規，市府多次發文停止營業，目前已開罰6萬元罰鍰，後續若無改善，可依《建築法》第91條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，甚至停止供水供電、命其於期限內拆除。

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