18歲男無照駕駛心慌張 撞小黃、大B後棄車跑

2017-03-27 23:04

〔記者鄭景議／台北報導〕好端端地等紅綠燈，卻也有可能天外飛來橫禍；今（27）日凌晨2點，一台BMW及計程車在回家的路上，行經環東大道往南港方向，下內湖舊宗路匝道處路口，停下來等紅綠燈時，一台黑色轎車沒有煞車直接從後方推撞，使BMW及計程車車體嚴重損毀，計程車的左前輪甚至直接被撞下來；肇事的黑色轎車車上的4名年輕人不但沒有下車查看，還當場棄車逃逸，雖然2輛遭撞的車駕駛及乘客都沒有受傷，卻也不禁對4名年輕人的行為十分氣憤。

警方經過調閱監視器及遺留現場的肇事車牌，鎖定4名當時在黑色轎車上的年輕人，據了解，當時的駕駛為一名18歲的蘇姓男子，他在今日晚間主動到案，向警方供稱自己跟友人借車來開，但是其實還沒有考駕照，發生車禍當時因為慌亂，加上沒有駕照心虛，所以直接同友人下車逃跑，在打電話給其他友人開車來接他回家，直到早上看到新聞，發現事情大條，才主動向警方聯繫，並在晚間投案。

警方表示，車上經查並沒有任何違禁品，但車禍當時的路段從監視器畫面難以判定蘇男是否真為駕駛，也無法確定少年有無攜帶違禁品逃逸，會通過其他方式調查蘇男是否有酒駕或是攜帶違禁品。