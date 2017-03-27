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獨家》離譜！拒絕酒測罰9萬竟變成幽靈罰單

2017-03-27  21:25

〔記者李立法／屏東報導〕台中警方攔查一名拒絕酒測男子，經核對身分「無誤」後，開出9萬元罰單，因逾期未繳，中市交通裁決處遂向陳姓受處分人催繳罰款並吊銷駕照，住在屏東的陳男接到處分通知後，直呼「見鬼了」，強調根本沒在台中被警攔查過，向法院訴請撤銷該烏龍罰單，法官認為警方舉證不足，准予撤銷罰單。

陳男受訪時，忿忿不平說，莫名其妙接到9萬元罰單，他嚇了一跳，他根本沒有酒駕拒檢，也沒有罰單上登載的機車，簽名也不一樣，電詢開單的台中派出所是否寄錯罰單，警察竟反譏「違規拒檢的人很愛辯解」，讓他氣炸，警察亂開罰單，害他浪費時間和金錢屏東、台中兩地跑 ，還要上法院，甚至影響出國行程，如今法官還他清白，這筆帳該怎麼算，他要求警方給他合理交代。

台中大誠分駐所104 年12月8 日17時許在台灣大道與大誠街口攔查疑似酒駕機車騎士，但男騎士拒絕酒測，經員警核對騎士身分資料並以攜帶型小電腦辨識人臉影像無誤，遂當場扣車及開罰，騎士在罰單上簽名後隨即離去，因罰款逾期未繳，台中市交通裁決處於去年8月間將處分催繳通知寄給住在屏東的陳姓受處分人，讓陳男為了銷單疲於奔命。

法官表示，警方攔查的機車未報失，車主戶籍在台南市，其父母、配偶、子女均與陳男毫無關聯，雖警方攔查時曾核對駕駛身分，但有可能個資被盜用，且陳男字跡與罰單上的筆跡不同，員警執勤時的錄影電子檔又遺失，難以證明所攔檢的人確為陳男，故裁決機關對陳男罰款9萬元、吊銷駕照3年內不得考照及參加道安講習的處分，應予撤銷。

大誠分駐所員警表示，除非拒絕酒測當事人不願表明身分或不配合攔檢，警方才會帶回派出所查驗身份，如當事人態度良好，當場身分核對無誤，在罰單上簽名後，就會讓當事人離開，至於人臉辨識電腦顯示的身分證照片，有時與當事人實際樣貌還是會有落差，該案究竟是哪個環結出問題，將進行了解。

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  • 陳男女婿出示法院撤銷罰單還他清白的判決書（006圖），陳男不滿台中警方誤開9萬元罰單（007圖），害他為了銷單疲於奔命。（記者李立法攝及翻攝）

    陳男女婿出示法院撤銷罰單還他清白的判決書（006圖），陳男不滿台中警方誤開9萬元罰單（007圖），害他為了銷單疲於奔命。（記者李立法攝及翻攝）

  • 警方攔檢遇未帶證件當事人，通常會使用攜帶型小電腦比對人臉及身分，辨識度相當高。（記者李立法攝）

    警方攔檢遇未帶證件當事人，通常會使用攜帶型小電腦比對人臉及身分，辨識度相當高。（記者李立法攝）

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