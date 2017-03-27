Ｗ飯店小模猝死案 密醫違反醫師法起訴

2017-03-27 10:51

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，針對涉轉讓毒品致死的部分，上月已依違反藥事法等罪，起訴「土豪哥」朱家龍等6人，朱家龍並被求刑12年；檢方查出，郭女送醫前，密醫吳柏澂曾到房間替她施打「排毒針」，因吳某並無醫師執照，今天依違反醫師法將他起訴；他因累犯將被加重其刑。

檢方調查，去年12月2日下午5點多，土豪哥與洪聖晏、蔡逸學飲酒聚會，而後到W飯店續攤辦毒趴，並邀江哲瑋及多名傳播妹同樂，眾人在2502號房用骰子盅玩遊戲，每擲1次，輸家須飲用毒咖啡包沖泡的飲料或酒類，毒品由土豪哥無限量免費供應。

郭女等女子同月4日才進房，眾人又連開3天毒趴，持續吸毒玩樂超過40小時，期間郭女未曾闔眼，且持續混用至少9種毒品；7日凌晨4點多，郭女出現反覆穿脫、神智不清等情況，洪聖晏、蔡逸學未將郭女送醫，反而通知密醫吳柏澂替郭女施打「排毒針」，等郭女意識不清、呼吸異常、排泄失禁才送醫，因而不治。

檢方查出，7日早上約8點，吳柏澂被通知至W飯店替郭女施打「排毒針」，他對郭女施打綜合維他命B、新俾爾寧藥劑以及點滴，聲稱可加快郭女的代謝；當時他共收費2500元，其中醫療費1500元、車馬費1000元，施打過程不到1小時。

吳柏澂應訊時承認沒有醫師執照，並替郭女施打針劑，指當時見郭女情況不對勁，有建議開趴者將郭女送醫。檢方認為，吳某明知沒有醫師執照，仍違法從事醫療行為，認定他涉違反醫師法罪證明確。

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