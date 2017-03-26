新北八里廢棄工廠 竄出猛烈火煙
2017-03-26 19:53
新北市八里一處廢棄工廠今晚7時許發生火警。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市八里中華路上一處廢棄工廠，今晚7時許竄出猛烈火煙，警消獲報後派出大批人力馳援，在半小時內控制火勢，目前人在尋找工廠關係人，釐清起火原因。
消防表示，因工廠內擺放廢棄物，導致火勢迅速延燒，燃燒面積約30坪，暫無發現人員傷亡，仍在處理殘火。
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