八堵分駐所遭襲員警1死1傷 謝國樑指示加強安全設施

市長謝國樑今日上午前往八堵分駐所慰問警察同仁，並指示防撞石墩應美化。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/03 11:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局第三分局八堵分駐所上個月底遭簡姓男子駕車衝撞，造成員警一死一傷，引發社會矚目。市長謝國樑於案發當時趕往醫院探視及關切後，今日上午也低調前往分駐所慰問其他員警，並指示警方要加強廳舍安全設施，避免悲劇重演。

家住新北市的簡姓男子偷走他人小貨車後，一路狂飆，先是在萬瑞快速道路上撞死38歲劉姓巡路員後，再衝到八堵分駐所，撞進值班台，導致警員蘇昱鴻重傷、廖姓女警受傷。市長、署長陸續趕往醫院探視，但蘇員仍不治身亡。署長黃明昭當即下令，要求各駐區機關須加強安全設施。

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基隆市警察之友會理事長張旻斌隨即自掏腰包，請吊車將二噸重的紐澤西水泥墩擺在八堵分駐所大門前，維護值勤同仁安全。

市長謝國樑今日上午在警察局長翁群能的陪同下，前往八堵分駐所向所長鄧毓薰及所有員警表達慰問及關心，希望員警們的士氣不要因此受到影響，並表示當晚在場的廖姓女警雖然只有受到外傷，但目睹經過仍可能造成心理陰影，請警局務必加強對廖姓警員心理諮商輔導。

此外，為防範類似事件重演，八堵分駐所門口已設置防撞石墩作為阻絕設備，市長對此表示肯定，但也指示要以彩繪方式美化，並提醒第二分局正濱派出所也有類似地形，請警察局要設置阻絕設備。

市長謝國樑今日上午前往八堵分駐所慰問警察同仁（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察之友會理事長張旻斌自掏腰包緊急請人吊送水泥石墩維護分駐所安全。（記者吳昇儒翻攝）

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