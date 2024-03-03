八堵分駐所遭襲員警1死1傷 謝國樑指示加強安全設施
2024/03/03 11:44
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局第三分局八堵分駐所上個月底遭簡姓男子駕車衝撞，造成員警一死一傷，引發社會矚目。市長謝國樑於案發當時趕往醫院探視及關切後，今日上午也低調前往分駐所慰問其他員警，並指示警方要加強廳舍安全設施，避免悲劇重演。
家住新北市的簡姓男子偷走他人小貨車後，一路狂飆，先是在萬瑞快速道路上撞死38歲劉姓巡路員後，再衝到八堵分駐所，撞進值班台，導致警員蘇昱鴻重傷、廖姓女警受傷。市長、署長陸續趕往醫院探視，但蘇員仍不治身亡。署長黃明昭當即下令，要求各駐區機關須加強安全設施。
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基隆市警察之友會理事長張旻斌隨即自掏腰包，請吊車將二噸重的紐澤西水泥墩擺在八堵分駐所大門前，維護值勤同仁安全。
市長謝國樑今日上午在警察局長翁群能的陪同下，前往八堵分駐所向所長鄧毓薰及所有員警表達慰問及關心，希望員警們的士氣不要因此受到影響，並表示當晚在場的廖姓女警雖然只有受到外傷，但目睹經過仍可能造成心理陰影，請警局務必加強對廖姓警員心理諮商輔導。
此外，為防範類似事件重演，八堵分駐所門口已設置防撞石墩作為阻絕設備，市長對此表示肯定，但也指示要以彩繪方式美化，並提醒第二分局正濱派出所也有類似地形，請警察局要設置阻絕設備。