少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫

2017-03-26 18:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股成泰路2段速食店前今晚近6時發生青少年鬥毆案件，兩派青少年聚眾談判，導致1名16歲的劉姓少年腿部刀傷，另名16歲的林姓少年背部、頭部各2處刀傷，警消獲報後迅速趕抵，將2名少年送醫急救，所幸暫無生命危險。

警方表示，聚眾青少年在警消趕抵前鳥獸散，目前正調閱監視器，以車追人通知涉案人士到案說明，釐清案情。