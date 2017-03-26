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少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫
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少年持刀街頭鬥毆 2人刀傷送醫

2017-03-26  18:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股成泰路2段速食店前今晚近6時發生青少年鬥毆案件，兩派青少年聚眾談判，導致1名16歲的劉姓少年腿部刀傷，另名16歲的林姓少年背部、頭部各2處刀傷，警消獲報後迅速趕抵，將2名少年送醫急救，所幸暫無生命危險。

警方表示，聚眾青少年在警消趕抵前鳥獸散，目前正調閱監視器，以車追人通知涉案人士到案說明，釐清案情。

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  • 新北市五股成泰路2段今晚近6時發生青少年聚眾談判，2名少年遭砍傷送醫。（翻攝我是五股人）

    新北市五股成泰路2段今晚近6時發生青少年聚眾談判，2名少年遭砍傷送醫。（翻攝我是五股人）

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