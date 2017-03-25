早餐店老闆砍傷妻女 他清醒後說...

2017-03-25 12:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街早餐店劉姓老闆，昨天上午突持刀砍妻、女後自刎。

據指出，劉清醒後並未詢問妻、女傷勢，僅稱他因為工作壓力大，情緒不穩定，才持麵包刀殺妻女。

遭劉砍2 刀的劉妻，因頸部一刀傷及氣管，經基隆長庚醫院13小時搶救後，昨晚病況已相對穩定，劉女臉、手等刀傷，經縫合手術後，也無生命危險。

至於鄰居提及投資期貨等理財工具失利，損失600多萬部分，劉並未回應，沈默不語。