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偷機車、戴口罩搶彩券行 只刮中這些錢被狠逮

2017-03-25  13:12

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名35歲吳姓男子，竊盜前科累累，21日頭戴安全帽、口罩，前往三民路一家彩券行，佯裝要買刮刮樂，卻趁機搶走58張，價值萬餘元的刮刮樂，吳男一整本只刮中7千元，隨後逃到屏東縣躲藏，警方昨南下逮人，訊後依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

警方調查，吳男擁有多項竊盜前科，為新店十四張重劃區工地的工人，當天因缺錢花用，從工地步行至中正路後，先去超商偷了口罩；騎樓偷了機車及安全帽，開始騎著贓車在市區尋找下手目標。

吳男最後鎖定三民路一家彩券行，佯稱要購買金額200元的「麻將刮刮樂」，店員不疑有他，將彩券整本放在桌上讓吳男挑選，吳男一把抓著整本刮刮樂，就往店外衝，隨後逃逸無蹤。

警方循線調閱監視器，發現吳男行搶完後還返回工地繼續上班，隔日才前往屏東老家藏匿，警方昨搭乘高鐵南下逮人，吳男遭逮時辯稱是因為吃了安眠藥所以不知道自己為何行搶，說詞反覆狡猾，警方訊後依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

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  • 吳男在店內頭戴安全帽，假裝挑選刮刮樂。（記者陳薏云翻攝）

    吳男在店內頭戴安全帽，假裝挑選刮刮樂。（記者陳薏云翻攝）

  • 吳男拿了一本刮刮樂後，直衝店外逃逸無蹤。（記者陳薏云翻攝）

    吳男拿了一本刮刮樂後，直衝店外逃逸無蹤。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方昨南下將吳男逮回。（記者陳薏云翻攝）

    警方昨南下將吳男逮回。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 刮刮樂 彩券行 搶劫 竊盜
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