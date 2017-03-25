| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義工安意外 工人駕山貓墜溪底被壓住 快來對發票！1-2月千萬獎號在這裡
 首頁 > 社會

搭機挾帶毒品 男遇安檢失控胡言亂語

2017-03-25  11:59

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市陳姓男子搭機前往金門，在松山機場過安檢線時，被發現隨身物品有異，沒想到陳男情緖突然失控，不斷抓頭、蹲下還喃喃自語，更引起注意，航警攔下盤查，果然在手提塑膠袋內起出8公克安非他命，還有吸食器，航空警察局台北分局詢問後依法送辦。

警訊時，陳嫌疑似毒癮發作，開始胡言亂語，對於毐品來源不斷跳針說「我生出來的！」完全不配合警方的詢問，陳嫌對於前往金門的動機，也拒絕配合說明。

航警局台北分局表示，有多次毒品前科的陳姓男子是名玻璃師傅，昨天搭乘遠東航空，上午9時20分的班機前往金門，在8時50分過安檢線時，被X光儀察覺行李有異，攔下盤查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 有毒品前科的陳姓男子，攜毒前往金門被查獲。（記者陳恩惠翻攝））

    有毒品前科的陳姓男子，攜毒前往金門被查獲。（記者陳恩惠翻攝））

  • 陳嫌的8公克安毒和吸食器。（記者陳恩惠翻攝）

    陳嫌的8公克安毒和吸食器。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：搭機挾帶毒品 男遇安檢失控胡言亂語


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.