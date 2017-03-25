搭機挾帶毒品 男遇安檢失控胡言亂語

2017-03-25 11:59

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市陳姓男子搭機前往金門，在松山機場過安檢線時，被發現隨身物品有異，沒想到陳男情緖突然失控，不斷抓頭、蹲下還喃喃自語，更引起注意，航警攔下盤查，果然在手提塑膠袋內起出8公克安非他命，還有吸食器，航空警察局台北分局詢問後依法送辦。

警訊時，陳嫌疑似毒癮發作，開始胡言亂語，對於毐品來源不斷跳針說「我生出來的！」完全不配合警方的詢問，陳嫌對於前往金門的動機，也拒絕配合說明。

航警局台北分局表示，有多次毒品前科的陳姓男子是名玻璃師傅，昨天搭乘遠東航空，上午9時20分的班機前往金門，在8時50分過安檢線時，被X光儀察覺行李有異，攔下盤查。

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