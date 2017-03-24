想哭！毒蟲遇警盤查拿證件拿到海洛因
2017-03-24 16:10
〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警方今天清晨7時50分許執行巡邏勤務，發現一名騎乘機車之可疑男子，攔查後請其出示證件接受盤查，不料該男緊張下竟拿出海洛因而被警方當場逮捕。
忠孝派出所巡佐許哲源、警員陳昱任，清晨於鳳山台新銀行執行簽巡邏箱時，發現邱姓男子騎乘重機車沿中山西路往高雄市區方向，見警神色有異且不停地回頭張望。
警方欲向前攔停時，不料其竟然加速逃逸，警方於後方跟隨數百公尺後，於鳳山區光復路與澄清路口將其攔下盤查。
員警請其出示證件查明身分，邱男緊張地翻找背包尋找證件時，眼尖員警發現包包內有一包不明白色粉末，立即詢問該包粉末為何？邱嫌見事跡敗露，坦承為今早施用所剩下之毒品（海洛因毛重0.2公克），警方隨即當場將邱嫌逮捕，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。
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