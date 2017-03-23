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拒警盤查還連罵12句髒話 男子被上銬送辦

2017-03-23  14:40

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣劉姓男子昨晚與友人在KTV唱歌喝酒時碰上警方臨檢，他不願接受身分盤查，還用多達12句的3字經、5字經等髒話辱罵員警，被依妨害公務罪嫌當場逮捕，但他隔天酒醒後說是一場誤會，還向員警道歉。

警方根據蒐證錄影統計，劉男（41歲）從接觸員警開始到被逮捕送上警車短短不到10分鐘的時間，總共罵了10句3字經、1句5字經、1句6字經的髒話，甚至到了派出所製作筆錄時警員詢問他姓名，他還回嗆：「為什麼要跟你講？」

警方表示，竹東警分局員警昨晚在竹東鎮執行擴大臨檢勤務時，在1家KTV裡遇到正在跟朋友唱歌喝酒的劉男，員警盤查在場民眾要求出示身分證，其他人都很配合，唯獨一身酒氣的劉男指著員警破口大罵，友人當場警告他：「不要亂講話！」但他卻完全不聽。

不過劉男今天上午酒醒後，整個人態度180度大轉變，先是辯稱自己腦海裡一片空白，什麼事情都記不得了，然後把責任推給一起喝酒的朋友，說自己罵髒話是在罵他們、不是罵員警，是在場員警誤會了，最後還向員警道歉。

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  • 劉男（中）拒絕員警盤查身分，還用髒話辱罵員警，遭逮捕送辦。（記者蔡孟尚翻攝）

    劉男（中）拒絕員警盤查身分，還用髒話辱罵員警，遭逮捕送辦。（記者蔡孟尚翻攝）

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