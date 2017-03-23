基隆華新二路 出現30公尺長大裂縫
2017-03-23 12:07
手機、成年男子手掌皆可輕易深入裂縫。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市華新二路是瑪陵地區民眾往返七堵、大武崙要道，近日受多雨、水流沖刷影響，華新二路105號之11號附近道路出現長達30公尺的大裂縫，最深處逾30公分，手機放入也碰不到底部，民眾擔心道路安全，經過時心驚膽顫，基市府表示，路基還在結構沒問題，會儘速籌措經費改善。
當地友二里長蘇秋福指出，華新二路可連接萬瑞快速道路，是瑪陵居民通往瑪西、大武崙工業區的重要交通要道，出入人口很多，週一有農民發現華新二路105號之11號前的路面出現2、3道裂縫，長逾30公尺，最嚴重龜裂處又深又長，手機、成年男子手掌皆可輕易深入裂縫，仍未見底，且這兩天還有持續擴大趨勢，民眾擔心行車安全受影響。
市議員張耿輝接獲民眾反映，今天與蘇秋福、市府產業發展處人員實地會勘，產發處漁農工程科長廖勝勇初步研判，該處是下邊坡，旁邊有大排，可能是長期受水流滲入路基侵蝕、加上近日多雨沖刷影響，才會導致道路龜裂下陷，產生裂縫。
張耿輝說，裂縫對用路人暗藏危機，晚上經過時更危險，基於安全考量，尤其未來幾個月是梅雨、颱風季節，市府應該儘速補強修復，避免釀成災害。
廖勝勇說，這兩天會先緊急灌漿處理，避免水流再滲入擴大裂縫，再做整體規劃與設計，改善道路基礎，也一併檢視路旁排水溝是否有破損，5、6月就會發包施作，徹底解決問題。
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