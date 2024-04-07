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通緝男背胞弟身分證號逃警追捕 弟載他同時被警攔查無言了

朱姓通緝男背胞弟身分證號逃警追捕，弟載他同時被警攔查無言了。（圖由民眾提供）

朱姓通緝男背胞弟身分證號逃警追捕，弟載他同時被警攔查無言了。（圖由民眾提供）

2024/04/07 10:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕因毒品、強盜案遭通緝的朱姓男子（33歲）由弟弟開車載回家，因弟弟未繫安全帶被眼尖員警發現攔下，盤查時，警方瞄見副駕上的朱男神色緊張、動作頻頻，轉向盤查，意外查獲他遭高雄、台南地檢署所發布的毒品、強盜通緝犯。

鼓山分局今指出，龍華所員警於前日巡邏行經鼓山區美術東六街時，發現1輛轎車駕駛未依規定繫上安全帶，立即上前攔查，隨後發現坐在副駕駛座的朱男神色緊張、動作頻頻，警方機警敏銳，果然查到他通緝犯的身份。

據了解，朱男與胞弟當天下班後共乘1車準備返家，未料開車的胞弟一時疏忽未將安全帶繫上而遭眼尖員警發現，警方要求查證身分時，副駕駛座的朱男卻支吾其詞、眼神閃爍。

承辦員警發現異常舉止，便質問其是不是通緝，這也使得他更為緊張，不僅只背的出自己的前3碼證號，甚至頻頻示意給胞弟求助，但仍難逃法網。

經查原來朱男先前所犯的強盜及毒品等案共將服刑9年之久，為了逃避司法刑責，出門總是牢記胞弟的證號，未料這次因交通違規兄弟一同遭到盤查，一時無法冒用一旁的胞弟身份，只好乖乖受逮，警方將他解送歸案。

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