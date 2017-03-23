妻設計離婚佔上億家產 夫提告獲判離婚無效
〔記者王俊忠／台南報導〕經營連鎖牛排館的老闆阿宏，資產達上億元，因為疼愛妻子，把資產都登記在妻子名下，後來妻子疑丈夫有外遇，要求協議離婚，阿宏竟氣的在離婚書簽字，後來妻子霸佔所有財產，阿宏覺得不對勁訴請離婚無效。法官查出離婚協議書上兩位證人未親聞阿宏有離婚真意，判這對夫妻婚姻關係存在。阿宏仍保住爭回財產的權利。
在南部經營連鎖牛排館、事業有成的阿宏，八十九年間與小年（化名）結婚，感情算恩愛，除了連鎖牛排館事業，他還研發食品烹調廚具結構，獲智慧財產局新專利，買了多筆土地與房屋，資產總值在一億台幣以上，因妻子要求登記在她名下，阿宏不疑有詐，全都登記給妻子。
阿宏痛陳，沒想到妻子取得全部財產後，借題發揮指他有外遇，實際是妻子虛構，且天天吵著要離婚，害他無心工作、情緒低落到有憂鬱症傾向。一０三年七月間，妻子要他到區公所辦離婚手續，他竟氣到一時失去理智、在離婚協議書上簽名，辦理離婚登記。
阿宏說，離婚後，妻子霸佔所有財產，害他一無所有，每當午夜夢醒靜心回想，他並未與離婚協議書上的兩位證人見面，沒告訴兩證人有離婚的意思，疑是妻子串通證人偽造離婚協議書，騙取他在氣憤、衝動情形下簽名，以達謀財目的。
小年反駁指，婚後阿宏外遇不斷、還對她施暴，感情生變才會要求協議離婚，她從網路找來兩位職業證人，丈夫臨時有事未到場，她與兩位證人先談，並代丈夫向兩位證人轉達丈夫確有離婚意思。
台南地院法官查認，兩願離婚的兩位證人，須親見或親聞當事人有離婚真意，才具備協議離婚的法定要件，既然兩證人未親見、親聞阿宏有離婚真意，阿宏妻子小年也不爭執這點；還有阿宏提出檢方處分書上的兩證人證詞，可以佐證，堪可採信，因此判夫妻兩人離婚無效；此案還可上訴二審。
律師黃雅萍說明，一般來說，夫妻財產常因避稅、借名登記或財產規劃等，把財產登記給某一方，如是這種情形，在法律實務上，登記給妻子的財產，不會當然被認定是屬於妻子的特有財產；若日後發生離婚狀況，丈夫仍可透過協議或訴訟方式主張這是屬於婚後財產，請求剩餘財產分配，一般可爭取分配二分之一。
但如是丈夫贈與給妻子的財產，並有寫明贈與契約內容，這樣一來，是丈夫表明要送給妻子的，贈與後就無法索討回來；但每個贈與契約內容不盡相同，需視贈與契約個案內容而定。
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標題：妻設計離婚佔上億家產 夫提告獲判離婚無效
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