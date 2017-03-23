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妻設計離婚佔上億家產 夫提告獲判離婚無效

2017-03-23  00:17

〔記者王俊忠／台南報導〕經營連鎖牛排館的老闆阿宏，資產達上億元，因為疼愛妻子，把資產都登記在妻子名下，後來妻子疑丈夫有外遇，要求協議離婚，阿宏竟氣的在離婚書簽字，後來妻子霸佔所有財產，阿宏覺得不對勁訴請離婚無效。法官查出離婚協議書上兩位證人未親聞阿宏有離婚真意，判這對夫妻婚姻關係存在。阿宏仍保住爭回財產的權利。

在南部經營連鎖牛排館、事業有成的阿宏，八十九年間與小年（化名）結婚，感情算恩愛，除了連鎖牛排館事業，他還研發食品烹調廚具結構，獲智慧財產局新專利，買了多筆土地與房屋，資產總值在一億台幣以上，因妻子要求登記在她名下，阿宏不疑有詐，全都登記給妻子。

阿宏痛陳，沒想到妻子取得全部財產後，借題發揮指他有外遇，實際是妻子虛構，且天天吵著要離婚，害他無心工作、情緒低落到有憂鬱症傾向。一０三年七月間，妻子要他到區公所辦離婚手續，他竟氣到一時失去理智、在離婚協議書上簽名，辦理離婚登記。

阿宏說，離婚後，妻子霸佔所有財產，害他一無所有，每當午夜夢醒靜心回想，他並未與離婚協議書上的兩位證人見面，沒告訴兩證人有離婚的意思，疑是妻子串通證人偽造離婚協議書，騙取他在氣憤、衝動情形下簽名，以達謀財目的。

小年反駁指，婚後阿宏外遇不斷、還對她施暴，感情生變才會要求協議離婚，她從網路找來兩位職業證人，丈夫臨時有事未到場，她與兩位證人先談，並代丈夫向兩位證人轉達丈夫確有離婚意思。

台南地院法官查認，兩願離婚的兩位證人，須親見或親聞當事人有離婚真意，才具備協議離婚的法定要件，既然兩證人未親見、親聞阿宏有離婚真意，阿宏妻子小年也不爭執這點；還有阿宏提出檢方處分書上的兩證人證詞，可以佐證，堪可採信，因此判夫妻兩人離婚無效；此案還可上訴二審。

律師黃雅萍說明，一般來說，夫妻財產常因避稅、借名登記或財產規劃等，把財產登記給某一方，如是這種情形，在法律實務上，登記給妻子的財產，不會當然被認定是屬於妻子的特有財產；若日後發生離婚狀況，丈夫仍可透過協議或訴訟方式主張這是屬於婚後財產，請求剩餘財產分配，一般可爭取分配二分之一。

但如是丈夫贈與給妻子的財產，並有寫明贈與契約內容，這樣一來，是丈夫表明要送給妻子的，贈與後就無法索討回來；但每個贈與契約內容不盡相同，需視贈與契約個案內容而定。

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  • 台南地院法官阿宏夫妻離婚協議書上兩位證人未親聞阿宏有離婚真意，判這對夫妻婚姻關係存在，阿宏仍保住爭回財產的權利。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院法官阿宏夫妻離婚協議書上兩位證人未親聞阿宏有離婚真意，判這對夫妻婚姻關係存在，阿宏仍保住爭回財產的權利。（資料照，記者王俊忠攝）

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