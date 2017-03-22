惡劣！無良賊攀談 偷身障者刮刮樂
2017-03-22 10:50
〔記者吳仁捷／新北報導〕男子張俊傑故意打翻黃姓身障男子彩券攤，偷走黃男整疊4萬元200張刮刮樂，海山警分局獲報查出，張嫌涉嫌以攀談博得信任、對女子、身障人士看顧的彩券行下手偷竊刮刮樂，同樣手法，至少在雙北犯案5起；但黃嫌偷走身障人士整疊刮刮樂後，只刮中3000元，他被逮後，還辯稱那些彩券是自己買的。
海山警方說，60歲黃姓彩券攤在板橋區一處銀行前賣刮刮樂彩券，49歲的張嫌連續3天跟他攀談，取得信任，在佯稱挑選彩券，翻倒放置彩券的木板，將一疊刮刮樂放入外套內夾住，騎腳踏車逃逸，黃男清點後驚覺失竊，想起可能是張男偷走報案。
警方獲報過濾監視器，發現張嫌以同樣手法，在板橋等彩券行、彩券攤犯案，其中一次他光顧彩券行後，先詢問彩券行員工怎麼對獎，再偷走整疊刮刮樂，店員發現他偷竊時，他還說自己沒帶夠錢，佯稱領款脫身；張嫌到案後辯稱，他缺錢才偷刮刮樂彩券，還說下手前，都會買個幾張試手氣，海山警方今依竊盜罪嫌，將張嫌函送法辦並追查他的其餘犯行。
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