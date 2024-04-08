World Gym解約不退費挨告敗訴 高院判應返還39萬確定

知名的「World Gym」健身俱樂部和會員就退費案對簿公堂，但被判敗訴確定，高院判應返還39萬多元確定。World Gym健身俱樂部示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/04/08 18:07

〔記者楊國文／台北報導〕知名的「World Gym」世界健身俱樂部被王姓女會員一家4人指控，未經同意，竟將其他會員的個人教練課程掛名家人名下，氣得要求終止課程並請求將剩餘課程退費，只中王女剩餘課程達177堂之多，高等法院依據雙方簽訂的程合約書、退費協議，認定健身俱樂部應退費，判必須退款39萬多元給王女一家人，全案確定。

王女主張，她和3位家人向「World Gym」世界健身簽訂個人教練課程合約書，購買個人教練課程。不料，世界健身的何姓教練未經同意，擅自將其他會員的個人教練課程掛名在家人名下，她於2021年1月發現此事，認為明顯是管理不善，遂向世界健身要求欲終止課程合約書，並請求退費。

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2021年2月23日，王女和世界健身俱樂部的楊姓經理協商，最終達成退費協議，並約定從2021年3月起分期退還費用，但世界健身僅於同年6月28日退還一位家人新台幣11250元，其餘均未退還，因此訴請法院判決世界健身應依約定返還費用。

王女指出，包括她在內的4人，分別剩餘課程為177、23、41、47堂課，請求應退款3萬6524元至24萬6158元不等款項，共39萬多元。

世界健身指稱，該公司退費流程是由各分公司的主管或作業人員與會員先行協商後，提交退費申請給總公司，並由總公司承諾後，雙方才達成退費協議。此案中，總公司僅同意其中一人可退費11250元，其餘並未同意，雙方並未達成一致的退費協議。

士林地院審理後認為，楊姓經理是世界健身總公司負責處理教練課程退費事務，依民法和公司法等規定，楊姓經理代表總公司和王女4人達成和解，其簽訂退費協議已發生效力，判世界健身應支付王女4人退費共39萬多元。

世界健身不服，上訴高等法院，世界健身仍指稱，王女等4人申請退費須由總公司決定，楊姓經理僅是協助辦理退費作業，並無決定權限，能否退費由總公司決定，楊姓經理和王女4人於2021年2月23日未達成退費協議。

不過，高院審理仍認定世界健身說詞不足採信，該退費協議有效力，判決應支付王女4人共39萬多元，全案確定。

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