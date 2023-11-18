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World Gym女會員控指導不當害受傷 索賠慰撫金不成原因曝

World Gym女會員控教練指導不當害她受傷，要求歸還解約金及精神慰撫金共145萬，新竹地院僅判World Gym需歸還2萬6千多元。（資料照）

World Gym女會員控教練指導不當害她受傷，要求歸還解約金及精神慰撫金共145萬，新竹地院僅判World Gym需歸還2萬6千多元。（資料照）

2023/11/18 00:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹孫姓女子加入World Gym會員，以自己與友人名義購買超過200萬元的健身課程，事後聲稱教練指導不當讓她受傷，要求歸還解約金以及精神慰撫金共145萬，新竹地院調查後認為孫女無法證明其傷勢與教練有關，僅判World Gym需歸還2萬6千多元。

孫女說，她加入World Gym會員，持續購買健身課程，並在劉姓教練等人指導下健身，但因教練指導不當，致她腰部及梨狀肌受傷、髖部筋膜韌帶肌腱拉傷等傷害，需長期復健且無法再健身，109年5月她委任律師發函解除契約，請求返還已購買但尚未使用之課程費用，雙方以214萬元達成和解，但事後World Gym僅返還100多萬元，且她因教練運動指示不當而受傷，精神上受有痛苦，另請求賠償精神慰撫金20萬元，合計求償145萬元。

法官調查，孫女所購買課程，有部分係掛名在其他會員名下，雙方就課程的契約關係既已終止，並經結算退費金額，迄今World Gym尚有2萬6935元退費金額未返還給孫女。

至於孫女受傷部分，法官認為無從證明該傷勢是因教練指導過失所致，因此其請求賠償精神慰撫金20萬元部分依法無據，不應准許。

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