心靈導師判11年沒收172億元 丈夫、胞妹改判9年
〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱是心靈導師的紅富海公司負責人黃圓映，2003年起以高利息（龐氏騙局）與辦心靈講座為名，7年來非法吸金達172億餘元，近8000人受害，台中高分院今天（21日）依據銀行法的非法經營銀行業務罪，判決黃圓映徒刑11年，犯罪所得172億餘元沒收，原本判決無罪的黃女胞妹黃鎂銀，以及黃女丈夫林鑫溢，則依同樣罪名改判9年，可再上訴。
金字塔型騙局
此案在2011年鬧得沸沸揚揚，還成為大專院校討論「龐氏騙局」的案例，「龐氏騙局」是美國義大利裔男子查爾斯‧龐茲（Charles Ponzi）於1919年所創，他以3個月獲得40％利潤為誘餌吸金，再不斷的拿新投資者的錢，支付舊投資人利息，如此愈滾愈大，許多受害人本身也是拉攏親友加入投資的加害人，又名「金字塔型騙局」。
台中高分院判決書指出，黃圓映（原名黃春美）自稱是「心靈導師」，她於1994年加入設於台北市仰德大道，由王秋東所設的靈修道場，王秋東以「修道」與「生活費」等名義向道親吸金，月息達3％（年息36％），卻於2013年突然過世，留下存款2億元，道親推舉黃圓映接任道場負責人，她依循王秋東的經營模式吸金，還增設小組，每小組由一人擔任「口線」，共有126名「口線」，但利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8％（年息9.6％）。
購買古董、黃金、名車
黃圓映在購置房地產之外，檢警搜索黃圓映等人住處，還查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、雞血石等古董170件、黃金19筆、名錶35只等財物，另有大批基金、存款與股權，她並委由丈夫林鑫溢（原名林木榮）與胞妹黃鎂銀（原名黃美霞）打理資產，法院估計受害人數7935人，金額高達198億9000餘萬元，扣除已經兌付的26億餘元，不法所得仍高達172億餘元。
此案於2012年苗栗地院一審時，依銀行法判處黃圓映徒刑12年，併科罰金4億元，共犯林鑫溢與黃鎂銀各判10年，併科罰金3億；不過，被控洗錢部分全都無罪，2015年台中高分院二審時，改判黃圓映11年徒刑，併科罰金6000萬元，但卻認為黃鎂銀、林鑫溢是人頭而改判無罪，檢察官不服上訴，最高法院裁定發回台中高分院更審。
台中高分院更一審今天判決，認定黃圓映、黃鎂銀、林鑫溢3人都違反銀行法的非法經營銀行業務罪，都是共同正犯，黃圓映判刑11年，不法所得172億8280萬元（含查扣的資產）沒收，其餘2人各判刑9年，可再上訴。
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標題：心靈導師判11年沒收172億元 丈夫、胞妹改判9年
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