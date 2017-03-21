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員工拖地害客跌倒 老闆業務過失傷害起訴

2017-03-21  12:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］56歲鄒姓男子在桃園市桃園區開設飲食店，去年有顧客到店內用餐，因店員正在拖地，未注意放置提醒標誌，造成顧客不慎滑倒骨折，鄒男身為負責人，有疏於注意的過失，桃園地檢署檢察官偵結依業務過失傷害罪嫌將他起訴。

起訴指出，施姓男子去年4月25日凌晨1點多，偕同李姓、姚姓友人到鄒男的飲食店吃消夜，當時店員正在拖地、地板濕滑，施男行經不慎滑倒，造成左踝部挫傷併外側踝骨骨折，並據此對鄒男提出告訴。

檢方傳喚目擊證人並勘驗店內監視器，認為鄒男身為負責人，店員執行日常例行性清掃工作時，應注意採取必要的安全措施，例如提醒或放置警告標誌，避免消費者因地面濕滑發生跌倒等危險，依照店內當時的情況，鄒男並無不能注意的情事，偵結依業務過失傷害罪嫌將他起訴。

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  • 飲食店員工拖地害客跌倒，桃檢依業務過失傷害罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    飲食店員工拖地害客跌倒，桃檢依業務過失傷害罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

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