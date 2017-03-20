向權貴低頭？蔣友青緩起訴 士檢保密到家

2017-03-20 18:43

〔記者黃捷／台北報導〕蔣家第四代蔣友青因不滿被台北美國學校退學，以臉書、電子郵件恐嚇校方遭判刑6個月，他仍不悔改多次再犯，士林地檢署另案偵辦，今依妨害自由罪處分緩起訴，但疑因蔣身分特殊，士檢表示：「兼顧被告權益及隱私，不適宜提供任何新聞資料。」蔣與一般身分被告的待遇大相逕庭，遭質疑顯有特權。

蔣友青2013年8月起屢次到台北美國校門前咆哮、比中指，並在個人臉書上用英文表示要放炸彈「Slaughter everyone（屠殺所有人）」和「Wish all of u would die（但願你們全都死光光）」，還寫電郵恐嚇副校長Shaun「u punk bitch hope u get fucked in prison（你這婊子，希望你在監獄被幹）」。

蔣友青一審遭依恐嚇危安公眾罪判刑6月，易科罰金18萬，他上訴高等法院後，卻在預訂開庭日之前突然撤回，全案定讞。

蔣友青得知判決結果，又再次挾怨前往台北美國學校，站在人行道上喃喃自語，並對警衛說「我還會再回來」等語，校方立刻指示警衛加強巡邏及門禁管制，並發信通知學生及家長提高警戒，警方當時也證實接獲校方報案。

警方依妨害自由罪嫌將全案移送法辦後，士檢今處分緩起訴，有別於其他刑案被告，承辦本案的主任檢察官吳昭瑩以「兼顧被告權益及隱私」，拒絕提供任何新聞資料。

由於以往只有對涉及家內性侵害案件，基於保護當事人原則，才會拒絕提供新聞資料，而蔣友青涉及的只是一般妨害自由罪嫌，士檢卻對本案保密到家，非常罕見。