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險！遭反鎖屋內 男子爬出窗外卡13樓露台牆縫

2017-03-20  13:11

〔記者曾健銘／新北報導〕驚險！新北市三重區73歲蔡姓男子，今日上午8時許想外出散步，孰料住處房門遭家人反鎖，蔡男竟從13樓住家的浴室窗戶攀爬出住家，結果卻卡在露台的牆縫中，進退兩難，附近的鄰居赫見男子卡在13樓露台，嚇得趕緊報案。

新北市消防局獲報，立即出動人車趕赴救援，消防隊員進入大樓後立即架梯，眾人合力將蔡男拉近屋內，才化解一場危機，受困13樓露台牆縫，險些發生危險，也讓蔡男嚇得直冒冷汗：「下次不敢了！」

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  • 蔡男受困在13樓露台牆縫，警消趕赴救援。（記者曾健銘翻攝）

    蔡男受困在13樓露台牆縫，警消趕赴救援。（記者曾健銘翻攝）

  • 警消人員將蔡男拉進屋內。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員將蔡男拉進屋內。（記者曾健銘翻攝）

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