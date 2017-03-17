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郭冠英聲請釋憲再遭打臉 大法官決議不受理

2017-03-17  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕前新聞局組長郭冠英8年前在網路上發表辱台言論，遭公懲會撤職，他在行政訴訟敗訴後聲請大法官釋憲，不過大法官今（17日）決議不受理。

綜合媒體報導，郭冠英主張《公務員懲戒法》構成要件和法律效果不明確，並認為自己用筆名發表社會評論遭撤職，違反《憲法》比例原則、言論自由受限制。

大法官決議則指出，大法官釋字433號解釋已認定《公懲法》沒有違憲，而郭冠英對撤職案的認定屬於個案裁判與見解，大法官不對個案作解釋，因此決議不受理郭冠英的釋憲。

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  • 前新聞局組長郭冠英8年前在網路上發表辱台言論，在撤職案行政訴訟敗訴後聲請大法官釋憲，不過大法官決議不受理。圖為郭冠英。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    前新聞局組長郭冠英8年前在網路上發表辱台言論，在撤職案行政訴訟敗訴後聲請大法官釋憲，不過大法官決議不受理。圖為郭冠英。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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