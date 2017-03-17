快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
郭冠英聲請釋憲再遭打臉 大法官決議不受理
2017-03-17 21:16
〔即時新聞／綜合報導〕前新聞局組長郭冠英8年前在網路上發表辱台言論，遭公懲會撤職，他在行政訴訟敗訴後聲請大法官釋憲，不過大法官今（17日）決議不受理。
綜合媒體報導，郭冠英主張《公務員懲戒法》構成要件和法律效果不明確，並認為自己用筆名發表社會評論遭撤職，違反《憲法》比例原則、言論自由受限制。
大法官決議則指出，大法官釋字433號解釋已認定《公懲法》沒有違憲，而郭冠英對撤職案的認定屬於個案裁判與見解，大法官不對個案作解釋，因此決議不受理郭冠英的釋憲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 木柵農事小組代表當選人涉賄 30萬元交保
- 隧道穿越指南宮地下 大法官會議：可申請徵收地上權
- 大數據打詐！ 誰敢再來提款
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
- 高市優良公寓大廈評選 即起報名到4月底
- 大S笑擁汪小菲 恭喜被遺棄的伴娘要嫁了
- 冠軍獎金3萬元 福隆沙雕季邀好手飆創意
- （圖多）長輩偶爾要呼吸！茵茵粉紅薄紗D奶性感乍現
- 司改會議》假釋程序不透明 教誨師權力超大！
- 菜農之子李岳霖 大學申請一階六冠王
- 網球》印第安泉公開賽 瓦林卡晉級4強
- 斷開日本尪！艾莉絲牽女兒宣布離婚
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 大學個申一階 屏女314人、屏中383人過關
- 感謝台灣311伸援 2名日本人竟這麼做...
- 紅藜1公斤500元 農民學行銷
- 高架橋下設活動中心 鄭文燦：將推廣至楊梅等區
- 宜蘭5國中小音樂表現亮眼 公所每間補助5萬元
- NBA》趁客場之旅空檔 七六人送恩比德看洛城醫生
- 台南整治河川污染 鹽水溪成果最豐碩
- 靠他狠賺3億！玖壹壹發片以他為名
- 中埔推花葬 443株僅2株「有主」
- 林岱樺狂出包 綠營大老擔憂「這件事」重演
- 林全談一例一休 年輕勞工要減少工時 年紀大的想加班
- NBA》里拉德狂砍36分 拓荒者拔刺
- 內外夾擊 社頭織襪業衰退4成
- 台女拍深夜片 爆乳嗲聲凍未條
- 綠委批花東基金執行率差 林全：請國發會了解
- 台灣本土「威而鋼」 南市議員宣傳鮮蚵美味
- 自由廣場》馬案審理 司改試金石
- i8類載板成亮點 華通看俏
- 尾盤大單敲進 台股衝上9900點 創2年多來新高
- 大學個人申請放榜／一階通過率 8成 創新高
- 好天氣到明晚 吳德榮：明天起天氣「一日一變」
- 賞螢季節來了 屏東柚園3種螢火蟲飛舞
- （贈票）葛萊美天后蔻比凱蕾 暌違9年帶新歌會台粉
- 商總︰一例一休 解釋不如修法
- 為世大運準備 消防局演練瓦斯管線爆炸救災
- 真命天子非GD！雪莉被爆白色情人節約會Zico
- 儒鴻股利歷年最高 股價大漲半根停板
- 14年首例 汽車貨運業納8週彈性工時
- 黨主席選舉民調落後吳敦義 洪秀柱： 恭喜吳副民調很高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郭冠英聲請釋憲再遭打臉 大法官決議不受理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分