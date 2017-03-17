汐止夢想家社區住戶墜樓 死因待查！

2017-03-17 14:15

〔記者林嘉東／新北報導〕「砰！」新北市汐止區湖前路夢想家社區，今天上午近12時許發生住戶墜樓意外，死者是住在13樓的男子楊堅志。警方初步調查，楊精神狀況不佳，疑似跳樓輕生，死因仍在釐清。

新北市汐止警分局社后派出所今天上午11時53分獲報，一名男子陳屍在新北市湖前路夢想家社區一樓人行道。警方趕抵，發現死者是37歲、住在該社區13樓的男子楊堅志。

警衛告訴警方，他在今天上午11時48分聽到社區外有強力撞擊聲，出來查看後就發現楊陳屍現場。

警方勘驗楊住處，並無打鬥跡象，且楊墜樓時，楊的林姓室友人在自己房間，也未目擊楊墜樓。林指出，楊最近精神狀況不佳，有到新北市板橋區一間診所求診，他也不清楚楊為何墜樓。

警方勘查楊的房間並未發現遺書，鑑識人員已到場採證釐清楊死因。