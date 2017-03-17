| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄下水道工程火警 3人被燒傷2人受困 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

汐止夢想家社區住戶墜樓 死因待查！

2017-03-17  14:15

〔記者林嘉東／新北報導〕「砰！」新北市汐止區湖前路夢想家社區，今天上午近12時許發生住戶墜樓意外，死者是住在13樓的男子楊堅志。警方初步調查，楊精神狀況不佳，疑似跳樓輕生，死因仍在釐清。

新北市汐止警分局社后派出所今天上午11時53分獲報，一名男子陳屍在新北市湖前路夢想家社區一樓人行道。警方趕抵，發現死者是37歲、住在該社區13樓的男子楊堅志。

警衛告訴警方，他在今天上午11時48分聽到社區外有強力撞擊聲，出來查看後就發現楊陳屍現場。

警方勘驗楊住處，並無打鬥跡象，且楊墜樓時，楊的林姓室友人在自己房間，也未目擊楊墜樓。林指出，楊最近精神狀況不佳，有到新北市板橋區一間診所求診，他也不清楚楊為何墜樓。

警方勘查楊的房間並未發現遺書，鑑識人員已到場採證釐清楊死因。

廣告
  • 新北市汐止區湖前路夢想家社區今天上午發生墜樓意外，13樓楊姓住戶陳屍一樓人行道。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區湖前路夢想家社區今天上午發生墜樓意外，13樓楊姓住戶陳屍一樓人行道。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 夢想家社區
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：汐止夢想家社區住戶墜樓 死因待查！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.