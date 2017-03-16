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前副總統隨扈涉共諜 他辯是為「兩岸和平」

2017-03-16  16:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾任前副總統呂秀蓮隨扈的46歲、前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後轉赴中國經營保全、骨董業，卻被查出被中國國安單位吸收淪為共諜，涉嫌於98年到100年間返台協助「牽線」昔日同袍發展組織，檢調長期蒐證於近日收網，王鴻儒被依違反國家安全法聲押獲准。

王鴻儒偵訊時自認「該交代都交代了」，並供稱當時曾與2到3位昔日同袍談過，但他強調只是幫忙介紹、牽線罷了，以他的少校層級也不會知道什麼秘密，並無觸犯國家安全法的問題，他甚至稱，他是基於兩岸一家親、兩岸和平幫忙介紹，無意之間觸犯國安法，自認為是法治觀念薄弱。

檢調目前掌握的證據，王鴻儒涉案的時間在98到100年，對於他所指稱的2到3人名單，會先行追查是否真有其人，以及100年後至今是否還有涉案的情節。

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  • 圖為國安局特勤中心展示安全維護的設備。（資料照，記者鹿俊為攝）

    圖為國安局特勤中心展示安全維護的設備。（資料照，記者鹿俊為攝）

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