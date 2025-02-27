彰化大賣場停車場活春宮吸500萬人次觀賞 男女主角身分曝

彰化賣場停車場活春宮1天內吸引高達500萬人次觀賞，警方已確定是夫妻一時性起所為，將通知到案說明。情境圖，與新聞事件無關。（記者湯世名攝）

2025/02/27 11:27

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天（26日）網路出現一段影片，彰化一家賣場停車場的休旅車後車廂半開，有2人公然在車內上演「活春宮」，影片PO出引發逾500萬人次觀賞，賣場業者發現影片有休旅車車牌，一氣之下向彰化警分局報案，警方指出，已根據車牌與當事人取得聯繫，據了解是一對夫妻一時性起而為，但已涉嫌妨害風化，已通知當事人到案說明。

這段在網路上發布的影片顯示，有民眾來到賣場停車場時，突然看到1輛休旅車後方的車門半掩，竟露出臀部賣力進行「活塞運動」。影片曝光後引發網友熱議。民眾指在停車場打砲還不關車門很瞎，「不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去」。

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賣場業者根據影片發現該輛休旅車車牌號碼後，昨晚向警方警分局報案，提告妨害風化。彰化警分局今天指出，警方已根據車號找到當事人，據了解，地點是在轄區一處賣場的地下停車場，當時是一對夫妻一時性起而為，此舉已涉嫌妨害風化罪嫌，已通知當事人到案說明，若查證屬實，將依社會秩序維護法函送彰化地檢署偵辦。

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