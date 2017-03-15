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惡房客不繳房租 房東開鎖驚見槍彈

2017-03-15  16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕出租房屋變成了靶場？台中市張姓男子透過陳姓朋友，去年1月向詹姓房東承租房屋，但僅繳1個月房租，還把門鎖更換為電子密碼鎖，收不到房租的房東，只好請鎖匠開門，卻驚見屋內宛如靶場，遍布鋼珠射擊的凹洞，更離譜的是，雜物堆還有1把改造手槍與子彈，嚇得趕緊報警，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴書指出，40歲的張男（另案於監獄服刑中）在去年1月間，委託陳姓男子向詹姓房東承租位於台中市大里區的房子，也是在去年1月間，他以8萬元代價，在大里區河堤旁向綽號「阿風」男子，買了1把改造手槍與10發子彈，不過，他與陳男僅繳納1個月的房租，就不再繼續繳錢，卻把房屋的門鎖，更換成電子密碼鎖，詹姓房東找不到人，又收不到租金，去年3月12日下午4時許，請鎖匠去開門查看。

門打開之後，詹姓房東驚見宛如靶場的情景，家具、衣櫥，甚至床頭板上，都有射擊鋼珠的凹痕，房屋內堆滿雜物，相當無奈的他，只好著手清理雜物垃圾，清理到晚間6時許，卻在門旁的雜物堆驚見1把手槍與10發子彈，嚇得向警方報案。

警方研判，屋內的鋼珠射擊痕跡，不是被查扣的改造手槍造成，但現場沒有找到其他槍枝，包括可射擊鋼珠的空氣槍，鑑定報告顯示，被查扣的是改造手槍，具有擊發功能，子彈是制式子彈，具有殺傷力，台中地檢署依槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

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  • 張男把承租的房屋當靶場，房東開鎖驚見手槍與子彈。示意圖，與新聞無關。（記者張瑞楨翻攝）

    張男把承租的房屋當靶場，房東開鎖驚見手槍與子彈。示意圖，與新聞無關。（記者張瑞楨翻攝）

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相關關鍵字： 子彈 改造手槍 槍砲彈藥刀械管制條例
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