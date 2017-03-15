掏空127億 鄧文聰因病3.5億交保 檢提抗告

幸福人壽掏空案遭收押的前董座鄧文聰（中），以罹患重度睡眠呼吸中止症，且肺部及呼吸系統有症狀未明的腫瘤，聲請重保換取羈押。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-15 13:49

〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰被控主導海外質押公司資產，掏空127億元，一審被重判28年，併科罰金9億元，上訴高等法院審理後，鄧以患有重度呼吸中止症，且曾在羈押的看守所發作而呼吸困難，所幸被舍友救起，聲請重保換取羈押，高院合議庭認為，鄧財力雄厚且是在中國企業負責人，另有他國護照，有逃亡之虞，但考量其病情，認定「無羈押必要」，日前裁准鄧以3億5千萬元天價交保，且限制出境、出海和住居，每天早、晚均須向轄區派出所報到，以掌控其行蹤。

高檢署對此認為，鄧文聰有高度逃亡嫌疑，質疑高院准予交保的裁定不當，已向最高法院提出抗告，至今尚無裁定結果。

截至中午為止 鄧文聰方面尚未提交保聲請

不過，高院合議庭證實，抗告期間不影響交保的執行，換句話說，若鄧文聰籌到3億5千萬元的交保金，將有權辦理交保手續回家。高院合議庭表示，截至中午為止，鄧文聰方面或委任律師尚未提出交保聲請。

幸福人壽前後任董事長鄧文聰、黃正一等人被控淘空公司資產127億元，一審重判鄧28年，併科罰金9億元，鄧上訴高院後，除否認犯罪外，數度聲請交保均未獲准。

今年2月底，鄧又以患有重度呼吸中止症，且一度危及性命，並提出醫院診斷書為依據，請求高院准予交保，高院考量鄧的病情，認為以重保等保全措施應足以代替羈押，裁准鄧以3億5千萬元天價交保，且限制出境、出海和住居，鄧於每天早上8時至10時、晚上7至9時之間，均須向轄區派出所報到。