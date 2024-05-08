車齡19年瑞獅小貨車競價50次 農民開價10萬拍定

新北分署昨舉辦「123聯合拍賣會」，1輛車齡已19年的瑞獅小貨車，竟吸引5組人馬參與競標，經喊價競標50次，超過10分鐘，才分出勝負，由李姓農民以10萬3000元拍定。（新北分署提供）

2024/05/08 09:16

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署7日舉辦「123聯合拍賣會」，上午動產拍賣會，1輛車齡已19年的瑞獅小貨車，竟吸引5組人馬參與競標，經喊價競標50次，超過10分鐘，才分出勝負，由李姓農民以10萬3000元拍定；下午不動產拍賣會，60筆土地共有11筆道路用地以高價拍定，總拍定金額4666萬9800元。

新北分署指出，7日上午先進行動產拍賣會，1輛車齡19年（2005年3月出廠），車身藍銀色的瑞獅（ZACE）自用小貨車，排氣量1781c.c.，行駛里程12萬7057公里，車尾附有框式油壓式昇降機，尚滯納逾期檢驗罰鍰900元，以不定底價第1次拍賣。

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書記官自1000元起標後，4號中古車商率先出價2000元，4組人馬喊價23次後，李姓農民終於按捺不住，首度出手即喊價6萬2000元，競價至9萬7000元時，2位中古車商先後知難而退，此後由李男與另一位男子再交互競價3次，最終由李男以10萬3000元拍定，全程超過10分鐘，現場響起掌聲。

李男向新北分署表示，他在宜蘭礁溪種植愛玉及山蘇等有機蔬菜，因農運需求遂前來競標，並特別放棄前去台南分署參加更高檔次車款的競標，瑞獅車款本身耐操，所以19年車齡還是堪用，其車斗全身白鐵打造，又有油壓式昇降機，尚具一定價值，原本設定最高以8萬多元標下，意外有那麼多組人馬競標，不知不覺就加價至超過10萬元。

同日下午3時，在同一處所以「投標」方式拍賣土城區中央路一段253之1號4樓的公寓及坐落板橋、中和、新莊、樹林、三峽及鶯歌等6區的60筆土地，多為既成巷道。

開標結果多達11筆土地拍定，其中，新莊區中泰段768地號土地，第3次拍賣底價174萬元，以175萬元拍定，得標人表示，其住家廚房及廁所占用該筆土地，擔心將來被拆除遂投標。

鶯歌區德昌段480地號等3筆土地，底價合計3萬3000元，以3萬6800元拍定，得標人表示，投標動機是該3筆土地在其住家前面，擔心將來無法出入。

最讓人意外者為板橋區僑中段328地號等28筆土地，第2輪第1次拍賣，分成28標，其中7筆土地底價合計3240萬2000元，由1家公司及2位民眾分別得標，拍定價合計4488萬3000元，溢價超過百分之38.5，得標人表示，因聽聞政府剛核准該7筆土地所在位置重劃，應有投資價值。

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