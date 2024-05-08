千鈞一髮！警匪持槍對峙5小時險互轟 嫌犯8旬老母溫情喊話解危機

賴男（中）與警方對峙長達5小時，其8旬老母現身溫情喊話終卸下心防，棄械投降，化解警匪互轟危機。（警方提供）

2024/05/08 09:25

〔記者湯世名／彰化報導〕真是千鈞一髮！彰化縣警局刑警大隊在台中市埋伏抓捕賴姓通緝犯，不料被賴男發現後逃入屋內持槍拒捕，警匪對峙長達5小時，就在千鈞一髮之際，賴男的8旬老母現身向他喊話「把槍交給我，珍惜生命，才能有機會再孝順我」，終讓賴男卸下心防，棄械投降，化解警匪互轟危機。

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進今天在破案記者會指出，他們接獲情資，53歲賴姓通緝犯以販賣毒品為生，並隨身持有槍械四處逃竄，經長期偵查蒐證，鎖定賴男最近在台中市大甲、清水、大安區一帶出沒。

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本月2日警方得知賴男在台中市大安區出沒，刑警大隊長陳培德率刑警大隊和保安隊幹員前往賴男住處外埋伏，趁賴男下車之際上前逮捕，不料賴男衝回屋內還掏槍反抗，員警見狀立即對空鳴槍，賴男趁機躲進鐵皮屋2樓內，與警方展開對峙。

警方包圍封鎖現場，賴男高喊「進來我就開槍」，警方不斷安撫賴男情緒，對峙長達5小時之久，警方不得已，從員林市請來賴男80歲老母現身「助攻」；老母溫情喊話，「你離家這麼久，都不回來看我」，還要賴男「把槍交給我、要冷靜、要珍惜生命，才能有機會再孝順我」，令現場員警動容。

老母喊話也打動賴男，終於讓賴男卸下心防，開門高舉雙手投降，交出手槍1支、子彈34發及海洛因等贓物，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌案移送彰化地檢署偵辦，賴男因通緝立即發監執刑。

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賴男（上）持槍逃回屋內，員警對空鳴槍，雙方對峙長達5小時，期間還差點開槍互轟。（警方提供）

賴男（左）與警方對峙長達5小時，其8旬老母（右）現身溫情喊話，終讓賴男卸下心防棄械投降，化解警匪互轟危機。 （警方提供）

賴男持槍與警方對峙長達5小時候棄械投降，警方起出手槍與子彈34發等贓物。（記者湯世名攝）

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