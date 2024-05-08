男開百萬休旅車當賊 砸破賓士車窗偷公事包摸走4萬7

蔡男欠債竟當起小偷，砸破賓士車窗偷公事包，得手現金4萬7千元。（讀者提供）

2024/05/08 09:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名蔡姓男子積欠債務竟當起小偷，半夜開家人百萬休旅車，出沒鳳山羽球館停車場，鎖定百萬賓士車破窗行竊，剛好林姓車主忘了帶走公事包，內放有公司貨款，蔡男得手4萬7千元離去，林男事後焦急報案，警方循線逮人將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，林姓男子（42歲）5日將賓士車停放在鳳山區平等路羽球館停車場，遺留公事包在車上，內有公司貨款4萬7千元，不料隔天一早前來開車，赫見車窗被人敲破，公事包不翼而飛，急如熱鍋上螞蟻，向鳳山警分局忠孝派出所報案。

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警方據報展開調查，調閱周邊監視器畫面，過濾清查發現1名可疑男子，凌晨3時許駕駛百萬休旅車，將車輛停放平等路，觀察周遭後許久才下車，男子未持公事包下車，但上車時手拿公事包，快步上車後離去，警方以車追人，並調閱監視器畫面，鎖定蔡男（45歲）涉案。

警方前天將蔡男查緝到案，出示監視器畫面，蔡男見事跡敗露，坦承近期積欠銀行債務太多，才會鋌而走險犯案，四處以手機手電筒找尋，剛好看到車內有公事包，心想應該放有現金，徒手敲破車窗後，爬進車內偷走公事包，得手現金已花用殆盡，警訊後昨將他依竊盜罪嫌送辦。

蔡男欠債竟當起小偷，砸破賓士車窗偷公事包，得手現金4萬7千元。（讀者提供）

蔡男欠債竟當起小偷，砸破賓士車窗偷公事包，得手現金4萬7千元。（讀者提供）

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