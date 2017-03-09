37萬鉅款放車內2年 小偷得手打算省吃儉用過2年

2017-03-09 17:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕張姓男子2年前與孕妻補辦婚宴，領80萬元支付開銷，隨手將花剩的37萬元放在車前客座踏板，一放竟放了2年，直到上月底發現車內被搜刮，才猛然想起車上還有鉅款，果然不翼而飛，新興警方獲報循線逮獲鄭嫌，今天函送法辦。

警方表示，張男（33歲）原本以跑船為生，月薪約10多萬元，幾年下來小有積蓄，後轉行從事船舶機電維修，2年後與懷有身孕的女友結婚，當時除了舉辦婚宴，接著孕妻住院生產，然後安排月子中心，人生大事緊踵而至，因為都需用到錢，就一次領出80萬元，以隨時支出大筆開銷。

直到花了剩37、8萬元左右，他把錢裝入小提袋，隨手塞放愛車右前客座的腳踏墊上，一直忘了拿去銀行回存，夫妻倆都沒有多留意還有這筆鉅款，上月底因急著抱幼女回家，一時未留意車子的遙控鎖故障，車子任由偷兒搜刮，他才猛然想起車上還有37萬多的現金。

張男趕緊向中山路派出所報案，警方成立專案追查，調閱路口監視畫面，多日過濾鎖定常流連網咖的鄭姓男子（25歲）涉嫌，員警經過10多天查訪，終於在三民區1家網咖找到人，鄭嫌坦承不諱。

鄭嫌表示，當完兵因與家人不和，從屏東到高雄當臨時工，甚至把網咖當家睡，不時偷路邊轎車內的銅板過活，沒想到這次沒有銅板，全是全千元大鈔，打算省吃儉用過2年。

相關影音