執行白沙屯媽祖勤務 警官突心肌梗塞急救中
2017-03-09 11:17
圖為白沙屯媽祖婆回鑾盛況。（白沙屯媽祖婆電視台提供）
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄警分局50歲蔡姓警官，今天上午執行白沙屯媽祖婆回鑾護駕勤務，從殿後車輛要下車時，突然昏倒，口吐白沫，緊急送醫急救，目前在大甲光田醫院加護病房治療中，目前仍未恢復意識，昏迷指數3。
通霄警分局分局長張嘉煌指出，曾聽說蔡姓巡官有腎臟病史，但從未聽他提及心臟方面的問題，這次大家都祈禱，希望同事能渡過難關。與蔡姓巡官同一業務單位的通霄警分局一組組長王治堅表示，之前常看蔡姓巡官去看中醫，問過他是什麼原因，應該是腎臟方面的問題，但是沒看過蔡姓巡官吃過治療心臟疾病的用藥。
王治堅表示，蔡性巡官前年才調到通霄警分局，本身是彰化人，之前因為已經屆齡申請退休，預計8月份就榮退，不料發生意外。
事發當時與蔡姓巡官一起的王姓警員則說，當時他們2人一組，由王姓警員駕駛巡邏車，但是蔡姓巡官突然口吐白沫昏厥，他見狀後趕緊開著巡邏車將蔡姓巡官送醫。
王姓警員指出，上週在白沙屯媽祖婆出發前往雲林縣北港朝天宮時，曾發現蔡姓巡官在分局樓梯暈倒。（13:00更新）
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