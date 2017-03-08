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女模案險遭栽贓 「張姓攝影師」驚貼文：原來是我？

2017-03-08  18:53

〔記者王宣晴／新北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌姦殺陳姓女模，遭逮後一度辯稱只是將陳姓女模約出，介紹一名「張姓攝影師」來替陳姓死者拍照，攝影師來後便偷走死者皮包後離開現場，但警方調查，發現這名「張姓攝影師」案發時根本不在台灣，戳破程宇謊言。

這名張姓男子昨日透過臉書接受媒體採訪時才發現自己就是程宇栽贓的張姓攝影師，在臉書上貼文表示：「原來小模案的張姓攝影師是我啊...我當初應該打死這王八蛋的...」

張男接受媒體採訪時訝異表示，他是夜店主持人，非程嫌口中「攝影師」，且上月22日便出國工作，他表示，以前曾不斷告誡程宇不要再騙人，兩人2013年認識，曾因程宇不斷詐欺而發生過肢體衝突。

張男也在臉書上表示，如果他在台灣，會主動配合警方調查，跟程宇對質。

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  • 張男得知自己遭程宇栽贓後在臉書貼文澄清。（記者王宣晴翻攝）

    張男得知自己遭程宇栽贓後在臉書貼文澄清。（記者王宣晴翻攝）

  • 遭程宇栽贓的張姓男子並非攝影師，而是夜店主持人。（記者王宣晴翻攝臉書）

    遭程宇栽贓的張姓男子並非攝影師，而是夜店主持人。（記者王宣晴翻攝臉書）

  • 張男在臉書上貼出曾不斷告誡程宇不要再騙人的訊息。（翻攝臉書）

    張男在臉書上貼出曾不斷告誡程宇不要再騙人的訊息。（翻攝臉書）

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