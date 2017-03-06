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偽製降血脂藥「冠脂妥」 嫌犯曾想逃被押

冠脂妥偽藥案潘姓主嫌（左）及另一名潘姓嫌犯裁定收押。（記者朱沛雄攝）

2017-03-06  11:56

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署昨約談涉嫌製造偽藥的42歲潘姓男子及35歲的陳姓盤商等10人，檢方複訊後，今凌晨聲押潘男及另一名潘姓共犯獲准，法院認為，潘男雖認罪，但兩人曾刪除對話記錄、討論搭機離境事宜，且有產品還未查扣，有串、滅證及逃亡之虞裁定收押。

檢方接獲食藥署通報市面上販售的冠脂妥®（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，隨即指派主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並與台北市調查處、新北市刑大組成專案小組，昨火速約談潘男、陳男等人。

陳男昨獲交保後，步出地檢署時喊冤說，「我被潘藥師騙了」，對方交給他時宣稱是真藥，自己也受騙；檢方凌晨0時許，諭令另一名游姓共犯獲5萬元交保，潘男及潘姓共犯以違反藥事法、詐欺及偽造文書等罪嫌，向法院聲請羈押，今凌晨2時許法官裁准。

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