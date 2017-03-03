還說沒超時！ 自撞身亡單親爸連上7天班…

2017-03-03 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕一位林姓的單親爸爸前日深夜在駕車行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適而自撞橋墩身亡，事後林男的保全公司則聲稱林男工作不可能超時，但據勞工局調查指出，保全公司曾讓林男連上7天班，也未讓林男工作4小時就休息30分鐘，因此將依法開罰。

超時工作、未提撥退休金 保全公司將挨罰

《蘋果日報》報導，因自撞車禍身故的林男當天晚上是準備到工廠擔任保全，但保全公司事後在接受媒體訪問時卻不耐煩的表示「一個這麼小的事情，你們搞得這麼複雜」、「工作怎麼會超時，晚上上班時間還可以睡覺」。另有死者友人則質疑公司並未幫林男投保。

台中市勞工局今為此登門稽查，發現林男的保全公司並未依勞基法規定，每工作4小時須給予半小時休息時間，且林男還曾連上7天班、中間無任何例休，都已違法並可開罰2萬至100萬元。

勞工局也指出，該保全公司也未依法替林男提撥退休金，這部分可依《勞工退休金條例》處以2萬元以上、30萬元以下罰鍰。且林男去年初有請領勞保年金，依規定即使重回職場也不能再投保勞保，而僱主也未幫他投保職災保險，僅管這並不違法，但僱主也應負擔死亡與喪葬補助共計45個月的平均薪資