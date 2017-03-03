| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
 首頁 > 社會

還說沒超時！ 自撞身亡單親爸連上7天班…

2017-03-03  19:12

〔即時新聞／綜合報導〕一位林姓的單親爸爸前日深夜在駕車行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適而自撞橋墩身亡，事後林男的保全公司則聲稱林男工作不可能超時，但據勞工局調查指出，保全公司曾讓林男連上7天班，也未讓林男工作4小時就休息30分鐘，因此將依法開罰。

超時工作、未提撥退休金 保全公司將挨罰

《蘋果日報》報導，因自撞車禍身故的林男當天晚上是準備到工廠擔任保全，但保全公司事後在接受媒體訪問時卻不耐煩的表示「一個這麼小的事情，你們搞得這麼複雜」、「工作怎麼會超時，晚上上班時間還可以睡覺」。另有死者友人則質疑公司並未幫林男投保。

台中市勞工局今為此登門稽查，發現林男的保全公司並未依勞基法規定，每工作4小時須給予半小時休息時間，且林男還曾連上7天班、中間無任何例休，都已違法並可開罰2萬至100萬元。

勞工局也指出，該保全公司也未依法替林男提撥退休金，這部分可依《勞工退休金條例》處以2萬元以上、30萬元以下罰鍰。且林男去年初有請領勞保年金，依規定即使重回職場也不能再投保勞保，而僱主也未幫他投保職災保險，僅管這並不違法，但僱主也應負擔死亡與喪葬補助共計45個月的平均薪資

廣告
  • 一位林姓的單親爸爸前日深夜在駕車行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適而自撞橋墩身亡。圖為自小客自撞橋墩，車頭嚴重凹陷。（資料照，記者許國楨翻攝）

    一位林姓的單親爸爸前日深夜在駕車行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適而自撞橋墩身亡。圖為自小客自撞橋墩，車頭嚴重凹陷。（資料照，記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中彰 中彰快速道路 保全 勞基法 勞工退休金條例 單親 單親爸 單親爸爸 職災保險 自撞 退休金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：還說沒超時！ 自撞身亡單親爸連上7天班…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.