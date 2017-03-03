女模陳屍廢棄商場 嫌犯戶籍地就在同棟大樓

2017-03-03 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕22歲陳姓網拍女模遭到通緝犯程宇劫財殺害，陳屍於北市南港區某棟大樓已廢棄的地下商場，至於程嫌為何要將女模棄屍於此？原來他的戶籍就在這棟大樓的11樓。

綜合媒體報導，該棟建築是住商混和大樓，地下室過去雖然曾是商場，但現在已廢棄多時如同廢墟，平常幾乎不會有住戶下來，就此成為程男下手的地點。而程男在過去也運用類似手法約女模出來再性侵，所以才會遭到通緝。