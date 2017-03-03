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女模遭謀財殺害 嫌犯捷運丟棄死者包包身影曝光

2017-03-03  09:32

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經追查，今天上午帶同程嫌，前往北市後山埤捷運站的男廁所內，找到死者包包，而調閱監視器也讓程嫌棄置時的身影曝光。

警方調查，死者當時向家屬表示，是跟程嫌的梁姓女友相約外出，至於程嫌是冒女友名義邀約，還是透過女友設局等疑點，仍待調查。

警方呼籲，民眾在瀏覽網路資訊，或被通知拍照試鏡時，更應謹慎小心，多與朋友、家人討論，或找朋友陪同前往，以避免有心人士趁虛而入。

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  • 涉嫌殺害陳姓女模的男子程宇（圖中穿黑衣者），前往北市後山埤捷運站棄置死者包包時的身影。（記者邱俊福翻攝）

    涉嫌殺害陳姓女模的男子程宇（圖中穿黑衣者），前往北市後山埤捷運站棄置死者包包時的身影。（記者邱俊福翻攝）

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