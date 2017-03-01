逆轉！八仙樂園停業處分 台北高等行政法院撤銷
2017-03-01 17:30
八仙樂園彩色派對塵爆案，造成12死、487傷慘劇。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者楊國文／台北報導〕八仙樂園彩色派對塵爆案，造成12死、487傷慘劇，交通部觀光局以八仙樂園違反規定核准分割出租觀光設施為由，處5萬罰鍰，並命立即停止營業到調查釐清和缺失改善為止，八仙樂園不服，打行政訴訟。台北高等行政法院認為，觀光局要求八仙樂園停止「八仙海岸觀光遊樂業」全部園區的營業，將使其財產權、營業權受嚴重損害，違反比例原則，今撤銷「停止營業」的處分，罰鍰不變；仍可上訴。
台北高等行政院判決指出，八仙樂園育樂公司就「觀光遊樂設施未取得執照」的缺失，長期遲未改善，且前年將八仙樂園後方部份遊樂區塊租給瑞博國際整合行銷有限公司負責人呂忠吉舉辦「彩色派對」活動，已違反觀光遊樂業管理規則第23條第一項「觀光遊樂業經營遊樂設施不得分割出租」的規定。
此外，「彩色派對」活動場地架設電腦燈，後因電腦燈的高溫引發粉塵爆炸意外，造成數百名民眾傷亡，疏失情節重大。
判決認為，雖然觀光局依發展觀光條例第54條第1項規定，有權要求八仙樂園「停止營業到所有調查釐清和缺失改善為止」，不過，八仙樂園有「八仙水上樂園」、「八仙大唐溫泉」、「八仙詩伯溫旅」、「八仙生態世界」等4大園區，面積廣大，且各自獨立，為因應司法機關調查及釐清責任歸屬，其停止營業的範圍應限於違規使用的該活動場所，不應擴及和本案無關的其他園區，若未定範圍即命令八仙樂園無限期停止「整個八仙海岸園區」的全部營業，顯然逾越必要程度，且使八仙樂園的財產權、營業權遭受嚴重損害，違反比例原則，因此今判決撤銷「停止營業」的處分，罰鍰部份則不變。
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