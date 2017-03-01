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司改國是會議》小燈泡媽、昊昊姑姑各一句 羅秉成印象深刻

2017-03-01  14:53

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一組會議中午結束，主要討論議題為犯罪被害人保護問題；與會的小燈泡的媽媽王婉諭結束後未受訪即離開，被虐死幼童王昊的姑姑王薇君則交由召集人羅秉成統一發言。羅稍後受訪時表示，「雙王」均留下令人印象深刻一句話。

羅秉成說，王婉諭在會議上提到「尊重與同理」，王薇君則是「積極主動，單一窗口，照亮被害人的漫漫長夜」，均使人印象深刻；另，冤獄平反者陳龍綺希望這次是「有感的司法改革」，台南高分檢檢察官林志峯則盼，「平冤、懲惡、濟弱扶強」，同樣讓羅難以忘記。

另，與會的黃致豪律師也被委以重任，未來每次開會結束，他將以口語化解說議題意思，並上傳影音平台，以期藉此縮短法律與社會間的差距，並供兩者對話。

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  • 司改國是會議第一組「保護被害人與弱勢者的司法」1日首次舉行，會後由會議主持人羅秉成舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

    司改國是會議第一組「保護被害人與弱勢者的司法」1日首次舉行，會後由會議主持人羅秉成舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

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