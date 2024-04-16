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律師鄭鴻威洩密詐團收押 辯護律師劉育年涉替鄭洩密起訴

律師鄭鴻威。（資料照）

律師鄭鴻威。（資料照）

2024/04/16 10:29

〔記者錢利忠／台北報導〕律師鄭鴻威替詐團車手辯護，卻外洩偵查秘密給詐團首腦，因此涉洩密等罪而被羈押禁見，台北地檢署查出，鄭在監所內，將其私人的TELEGRAM帳號與密碼，郵寄給其辯護律師劉育年，劉收到應保密之偵查秘密後，又外洩給鄭的妻子與胞姊，以致偵查秘密外流至替鄭傳遞文件的助理林佳毅，今依洩密等罪起訴劉育年，並向法院聲請簡易判決處刑。

今年2月2日清晨，鄭鴻威因引薦多名律師給詐團，並涉嫌外洩其替詐團車手辯護的偵查秘密，檢方發動搜索及約談後，以有勾串、滅證等理由將鄭聲押禁見獲准。鄭在看守所期間，聯繫替其辯護的律師劉育年，並以郵寄方式，將其私人的TELEGRAM帳號與密碼寄給劉育年。

檢方查出，劉育年於今年2月7日至2月27日之間，收到鄭鴻威從監所郵寄的TELEGRAM帳號與密碼後，明知鄭鴻威仍在禁見之中，劉因執行律師職務而知悉相關偵查秘密，依法負有保密義務，卻涉嫌將只有鄭自己知道的TELEGRAM帳密，告知鄭的胞姊與妻子，以致該帳號內的相關資訊外流至助理林佳毅。

林佳毅後來也被檢方約談到案，檢方從林的扣案手機中，查獲鄭鴻威郵寄給劉育年的紙條翻攝照片，林事後也被羈押迄今。

劉育年被檢方約談後，承認將鄭鴻威郵寄給他的相關帳號與密碼，告知鄭的妻子與胞姊。檢方考量劉已認罪，今將劉起訴後，向法院聲請簡易判決處刑。

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