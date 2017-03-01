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印尼華僑開「龍虎鬥」賭場 一群華僑聚賭遭逮

印尼龍虎鬥的賭具骰子與桌布都有龍虎等神獸圖案。（記者周敏鴻翻攝）

2017-03-01  12:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市羅姓男子涉嫌在平鎮區經營印尼傳統的「龍虎鬥」賭場，賭客在畫了龍虎等神獸的桌布上押注，只要押中了就能贏回彩金，平鎮警方2月28日深夜查獲9人涉賭，起出22萬元賭資，已依賭博罪與社會秩序維護法將他們送辦。

羅姓男子（61歲）是印尼華僑，民國77年來台定居後，仍常回印尼探親訪友，就將印尼傳統賭博「龍虎鬥」的賭具，帶回台灣，並從2月中旬起，開始邀請同為印尼華僑定居台灣的友人，到龍南路的家中聚賭。

昨天深夜羅男再度邀來友人聚賭，但賭博過程中的吆喝聲音太大，引來鄰居不滿報警，警方前往查緝，查獲9人聚賭，查扣22萬元賭資與3萬元的抽頭金。

羅男說，賭具包括一顆骰子、一張桌布，骰子的六面與桌布上都畫了龍、虎、獅子、麒麟、鳳凰、雞的圖案，賭客只要押注在不同神獸的圖案上，押中了就能贏回彩金，是印尼很受歡迎的傳統賭博方式。

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  • 印尼龍虎鬥的賭具骰子與桌布都有龍虎等神獸圖案。（記者周敏鴻翻攝）

    印尼龍虎鬥的賭具骰子與桌布都有龍虎等神獸圖案。（記者周敏鴻翻攝）

  • 警方查獲「龍虎鬥」賭場。（記者周敏鴻翻攝）

    警方查獲「龍虎鬥」賭場。（記者周敏鴻翻攝）

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