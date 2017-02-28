| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 社會

自由廣場前燒國旗 蔡丁貴蛋洗大門口

自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拉起大布條要求拆蔣中正銅像，並焚燒國旗。（記者張嘉明攝）

2017-02-28  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕228事件70週年，自由台灣黨黨主席蔡丁貴今號召支持者前往自由廣場抗議，不但與統派發生衝突，蔡丁貴還在廣場前火燒國旗及丟雞蛋，最後轉移陣地至228公園。

綜合媒體報導，蔡丁貴今號召支持台獨的民眾前往自由廣場，以「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動響應228事件70週年紀念，與在場的統派團體爭鋒相對，雖然警方出動優勢警力將雙方隔開，但依然爆發數度肢體衝突，兩方均有人掛彩；後蔡丁貴回到廣場大門，拿出鐵桶及柴油，點火焚燒國旗，並朝廣場丟雞蛋後宣布轉移陣地至228公園。

相關影音

蔡丁貴朝廣場丟雞蛋後宣布轉移陣地至228公園。（記者張嘉明攝）

廣場大門蛋汁蛋殼四溢。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國旗 自由台灣黨 蔡丁貴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：自由廣場前燒國旗 蔡丁貴蛋洗大門口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.