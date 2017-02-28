自由廣場前燒國旗 蔡丁貴蛋洗大門口
2017-02-28 15:42
自由台灣黨等多個團體28日赴中正紀念堂要拉起大布條要求拆蔣中正銅像，並焚燒國旗。（記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕228事件70週年，自由台灣黨黨主席蔡丁貴今號召支持者前往自由廣場抗議，不但與統派發生衝突，蔡丁貴還在廣場前火燒國旗及丟雞蛋，最後轉移陣地至228公園。
綜合媒體報導，蔡丁貴今號召支持台獨的民眾前往自由廣場，以「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動響應228事件70週年紀念，與在場的統派團體爭鋒相對，雖然警方出動優勢警力將雙方隔開，但依然爆發數度肢體衝突，兩方均有人掛彩；後蔡丁貴回到廣場大門，拿出鐵桶及柴油，點火焚燒國旗，並朝廣場丟雞蛋後宣布轉移陣地至228公園。
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蔡丁貴朝廣場丟雞蛋後宣布轉移陣地至228公園。（記者張嘉明攝）
廣場大門蛋汁蛋殼四溢。（記者張嘉明攝）
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