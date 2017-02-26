撞上混凝土車騎士彈飛 網酸：在做撞擊測試？
2017-02-26 16:19
騎士未減速直接騎出巷口撞上預拌混凝土車。（擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕機車騎士行經路口時，切記先減速觀察路況後再行！台中市烏日區一名機車騎士，日前行駛在鄉間小道，到路口時疑似未減速慢行，直接撞上當時行經路口的預拌混凝土車，強大撞擊力造成騎士遭彈飛，當場重摔倒地，久久無法起身，行車紀錄器上傳到爆料公社隨即吸引網友熱議，更有看完影片網友直呼騎士是神風特攻隊嗎？
一名網友在臉書社團爆料公社上傳一段車側的行車紀錄器，透過影片可見，24日下午4時許，一輛預拌混凝土車行駛在台中市烏日區溪南路二段270巷，不料一輛機車從溪南路二段68巷205弄疾駛而出，當場撞上預拌混凝土車的左後側，騎士撞擊到車身，彈飛騰空近1秒後重摔倒地，混凝土車駕駛發覺車輛遭受撞擊，緊張地跳下車察看，只見騎士倒地後躺在地上呻吟，兩腳不斷向前踢，看似相當疼痛。
行車紀錄器上傳到爆料公社後，立即吸引網友討論，網友痛批「機車完全沒減速，真找死，鄉下這種小路常常有這種不看來車就直接衝過去，真是防不勝防。」、「哪個車廠在做撞擊測試？」、「完全自殺式騎法.....想不開也不是這樣吧」、「不只機車沒減速，大車的車頭都已經過路口了，機車還要衝....」、「我以為是撞擊測試，完全沒煞車」。
騎士撞上預拌混凝土車後當場彈飛倒地。（擷取自影片）
預拌混凝土車駕駛下車後上前關心騎士傷勢。（擷取自影片）
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