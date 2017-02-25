吃小熊軟糖提神？ 警查獲近3百克安毒軟糖
2017-02-25 17:26
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市3名逃逸外籍移工藏身在中和景平街的民宅內，三重警分局警員接獲線報前晚前往查緝，逮到正在施用毒品的3名越南籍移工，在住處起獲安毒及吸食器，其中有一大包小熊軟糖，檢驗後發現含有安非他命成分，3人當場被逮捕送辦。
警方調查，30歲的黎男、25歲的阮男及23歲的潘男皆為越南籍移工，分別於102年及105年來台在機械工廠工作，日前逃逸後常利用深夜打零工維生，因提神工作染上毒癮，為躲避警方查緝，隨身攜帶吸食摻有毒品的小熊軟糖，因住處進出複雜引起附近居民不安，警方接獲線報後前往查緝。
警方表示，當時3人皆在屋內休息，在門口看到毒品吸食器而進屋搜索，除了查獲安非他命殘餘外，另外在屋內也找到共25小包的小熊軟糖，共282公克，驗出安毒成分，將3人逮捕帶回，訊後依毒品罪嫌移送法辦。
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