| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台大解聘郭明良、張正琪2教授 楊泮池未受懲處 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

魂斷異鄉！ 加拿大交換生騎車自摔1死1傷

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-24  22:56

首次上稿 21:43
更新時間 22:56

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕1名北部某大學加拿大籍男交換生，今天騎機車載捷克籍女性友人騎機車出遊，晚間行經嘉義縣竹崎鄉一處鄉道疑似失控摔車，男學生頭部受重擊送醫不治，魂斷異鄉，後座女學生身體多處擦挫傷，由於語言不通，警方仍在釐清事故原因。

警方表示，加拿大籍男學生今晚6時許騎機車載女性友人由竹崎鄉縣道166轉進鹿滿村嘉113鄉道，疑因天色昏暗及路況不熟，在轉彎處失控，2人摔落地面，機車滑行至路旁農田內，竹崎消防分隊獲報趕抵現場馳援，發現男學生腦部受重擊，到院前無呼吸心跳，送醫急救仍然不治。

後座的捷克籍女傷者（年約20多歲）事發後送嘉基醫院，但因嘉基急診室滿床，晚間7點多轉送聖馬爾定醫院，她頭部撕裂傷、身體擦挫傷，意識清楚，尚在醫院觀察治療。

警方說，女傷者不諳英語，與院方語言不通，將待其情緒平穩後，由外事警察協助釐清意外經過，警方同時呼籲民眾駕車行經窄小路段時，應減速慢行，以免釀成意外。

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機車雙載 自摔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：魂斷異鄉！ 加拿大交換生騎車自摔1死1傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.