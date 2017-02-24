魂斷異鄉！ 加拿大交換生騎車自摔1死1傷

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

2017-02-24 22:56

首次上稿 21:43

更新時間 22:56

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕1名北部某大學加拿大籍男交換生，今天騎機車載捷克籍女性友人騎機車出遊，晚間行經嘉義縣竹崎鄉一處鄉道疑似失控摔車，男學生頭部受重擊送醫不治，魂斷異鄉，後座女學生身體多處擦挫傷，由於語言不通，警方仍在釐清事故原因。

警方表示，加拿大籍男學生今晚6時許騎機車載女性友人由竹崎鄉縣道166轉進鹿滿村嘉113鄉道，疑因天色昏暗及路況不熟，在轉彎處失控，2人摔落地面，機車滑行至路旁農田內，竹崎消防分隊獲報趕抵現場馳援，發現男學生腦部受重擊，到院前無呼吸心跳，送醫急救仍然不治。

後座的捷克籍女傷者（年約20多歲）事發後送嘉基醫院，但因嘉基急診室滿床，晚間7點多轉送聖馬爾定醫院，她頭部撕裂傷、身體擦挫傷，意識清楚，尚在醫院觀察治療。

警方說，女傷者不諳英語，與院方語言不通，將待其情緒平穩後，由外事警察協助釐清意外經過，警方同時呼籲民眾駕車行經窄小路段時，應減速慢行，以免釀成意外。

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）

嘉義縣竹崎鄉鹿滿村嘉113鄉道，今晚6時發生外籍人士1死1傷機車自摔事故。（記者曾迺強翻攝）