快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
校長之女壓力大 刮車、殺豬好舒壓？
2017-02-24 19:33
〔記者王錦義／花蓮報導〕就讀高二的林姓女學生因長期壓力，昨晚從宜蘭離家出走到花蓮，今天突然抓狂動手沿路刮車，還疑似拿著石塊攻擊養豬戶的豬隻，警方發現女學生全身沾滿血跡在路上尖叫，帶回派出所確認是協尋人口，通知家屬領回，家屬承諾全額賠償3名受害車主的損失，車主們則暫時保留提告毀損的權利，希望女學生趕快去就醫治療。
受害的車主發現自家愛車上突然多了數條刮痕，車身一面連同窗戶都被刮花，氣得牙癢癢，今天下午把車子開到派出所報案，花蓮警方調查，一共有3輛車被刮傷，是名身材嬌小的女子持尖銳的石頭犯案，警員在案發地點附近搜尋，果然找到嫌疑人，警員發現女子身上都是血跡且情緒失控不斷尖叫，花了很久時間，才由女警穩定情緒後帶回派出所了解，發現是宜蘭通報的林姓失蹤女學生，林女向警方稱身上血跡是殺了一頭豬噴濺出來的。
家屬趕到派出所關心時向警方說，林女在學校成績相當優異，因為父母親都從事教職，尤其父親是國小校長，要求相當嚴格，最近可能家裡又有新妹妹出生，情緒變成相當不穩定，沒想到崩潰成這樣，家屬不斷跟受害車主道歉，承諾全額賠償車主們的損失。受害車主說，車子都還是很新，被刮花真的很心疼，將先到原廠估價後對女學生家屬索賠；而警方也去附近的養豬場訪查，並沒有發現受傷的豬隻。
花蓮縣兒童暨家庭關懷協會諮商師林秋芬說，從破壞的行為上研判，女學生應該是受到長期的不滿、怨恨的壓力，也沒有適當的抒壓方式，選擇用暴力的方式抒發心中怨恨，也可能是透過偏差行為做抗議舉動，建議家長可以先透過學校的諮商輔導服務，或是帶往醫院身心科治療，家長切勿因為本身屬於高社經地位，就用壓抑或逃避的方式，來面對子女因情緒問題帶來的偏差行為。
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